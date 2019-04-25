Манчестер Юнайтед знайшов зіркову заміну Де Хеа, – Metro

Ян Облак може замінити Давіда Де Хеа у воротах МЮ

Манчестер Юнайтед вважає гокіпера Атлетіко Яна Облака ідеальним кандидатом на заміну Де Хеа, який поки не поспішає продовжувати контракт з "червоними дияволами".

Манчестер Юнайтед продовжує уважно спостерігати за кар'єрою словенського голкіпера Атлетіко, який нещодавно підписав новий контракт з "матрацниками", до 2023 року.

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За умовами нової угоди клаусула Облака становить 120 млн євро, однак така сума не лякає керівництво манкуніанського клубу, яке готове придбати Яна, якщо команду вирішить покинути Давід Де Хеа, стверджує Metro.

За інформацією джерела, саме кандидатура Облака є варіантом номер 1 у разі відходу Де Хеа. Зазначимо, що контракт іспанського голкіпера "червоних дияволів" діє до 2020 року, однак гравець поки не поспішає продовжувати співпрацю, і може покинути МЮ у якості вільного агента.

Нагадаємо, Давід Де Хеа перейшов у Манчестер Юнайтед саме з Атлетіко за 25 млн євро.

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