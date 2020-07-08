Динамо – Ворскла: стартові склади на фінал Кубка України – несподіванки в обороні та атаці киян

Динамо побореться з Ворсклою за Кубок України. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Фінальний матч Кубка України Динамо – Ворскла розпочнеться о 21:30 за київським часом. Телетрансляція зустрічі пройдуть на каналах "Футбол 1" та UA:перший, текстову онлайн-трансляцію проведн "Футбол 24".
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Стартові склади
Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Цитаішвілі, Буяльський, Де Пена – Вербіч
Запасні: Бойко, Кадірі, Шапаренко, Соль, Циганков, Андрієвський, Караваєв, Русин, Дуелунд
Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Скляр, Пуцлін – Якубу, Кулач, Кане – Степанюк
Запасні: Ткаченко, Баєнко, Опанасенко, Луізао, Шехіч, Ребенок, Васін, Кравчук, Ісенко
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