Головний тренер полтавців Віктор Скрипник припустив, хто може замінити Дмитра Різника після трансферу в Шахтар.

"Дякуємо Дмитру Різнику за ті прекрасні роки, які він провів у Ворсклі. Він заслуговує на таке підвищення, як перехід у гранд – Динамо чи Шахтар. Це ті команди, де хоче грати будь-який юнак.

"Залишаю у Полтаві частину свого серця": Різник прокоментував відхід з Ворскли

Він заслужив це, ми раді, що так сталося. Ми бажаємо йому тільки подальшого зростання в кар'єрі та щоб не забував Ворсклу, де він починав.

Чи дочекався свого шансу Павло Ісенко? Будемо дивитися. Ісенко – талановитий хлопець, але нічого не буває просто так. Він мусить довести це на полі. Йому потрібно набивати свої гулі", – сказав Скрипник у коментарі Футбол 2.0.

Нагадаємо, Дмитро підписав контракт з Шахтерам терміном на 5 років і став найкоштовнішим трансфером Ворскли в історії клубу (полтавці заробили за свого вихованця 3 млн євро плюс бонуси).

Ворскла здолала Левадію у Зимовому кубку-2023: розгром до перерви, дитячі помилки ледь не завершились фіаско