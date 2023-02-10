Полтавці не без проблем втримали перемогу над десятиразовим чемпіоном Естонії. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Зимовий кубок-2023

Ворскла (Україна) – Левадія (Естонія) – 3:2

Голи: Латіновіч, 13 (аг.), Степанюк, 39, Сефері, 45 – Феліпе Фелісіо, 61, 64

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У другому матчі дня Ворскла зустрічалась з Левадією. Полтавці вийшли вперед вже на 13-й хвилині: Чеснаков з центра поля віддав довгий пас на правий фланг на Пердуту, той вирізав у штрафний, де першим на м'ячі опинився американський півзахисник Латіновіч. Він вистрибну вище за інших і головою майстерно перекинув сферу через голкіпера у свої ворота.

Наприкінці тайму Степанюк з центру штрафного після передачі Феліпе розстріляв голкіпера Левадії. На останній хвилині першого тайму все той же Феліпе повторив комбінацію і Сефері зробив рахунок 3:0.

На другу половину зустрічі підопічні Віктора Скрипника вийшли упевнениними у власній перемозі і ледь не поплатились за це. Помилка захисту і Феліпе Фелісіо з ліній воротарського закотив м'яч у сітку. За три хвилини бразильський нападник оформив дубль. І знову фейл оборони: захисник головою скидав на голкіпера, але віддав передачу не надто сильно, естонці перехопили і забили. Зрештою, Ворскла вистояла і здобула непросту перемогу.

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