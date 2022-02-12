"Чи ображений я на Шевченка? Якось начебто ситуативно. Ну поображався місяць, ну і все. Було прикро, тим більше зроблено було це спеціально, тому що у Франції був. Жив, живу там, грав там. Начебто у Франції граємо, ну що? Важко було чи почекати кінця чемпіонату Європи?

Збірна України дізналася місце проведення свого матчу-відкриття в Лізі націй

Я міг би зробити, попросити. У нас контракт був до листопада. Що вартувало президенту Конькову (Анатолію, екс-президенту ФФУ, – прим.) підписати на десять років зі мною контракт? Я не пішов просити, я не почав клянчити. Я не кажу, що я спокійний, але треба було по-людськи.

Можна було по-іншому все зробити. Це буде на їхній совісті. Виклич ти за місяць і скажи, що не будемо продовжувати контракт. Треба у Фоменка запитати, чому він мене не відстояв. Треба у нього запитати, у керівників. Я у нього не питав, тому що це нижче моєї гідності. Я не чіплявся зубами за цю посаду, але осад залишився", – сказав Заваров у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Заваров працював помічником головного тренера збірної України Михайла Фоменка з 2013 року, однак перед Євро-2016 його посунули з цієї посади, замінивши на Андрія Шевченка.

"Потріпали фаворита, аж пір'я летіло": тотальний респект збірній з футзалу, на Росії підгоріло через українських фанів