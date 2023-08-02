Український півзахисник Олександр Назаренко став гравцем Полісся, повідомляє офіційний сайт житомирян.

Лідер молодіжної збірної України офіційно попрощався з СК Дніпро-1 – раніше його маринували в дублі

Про терміни та умови угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Назаренко підписав попередній контракт з командою Юрія Калітвінцева ще на початку липня (угода з дніпрянами спливала взимку 2023 року), чим викликав роздратування СК Дніпро-1. 23-річного вінгера відлучили від основи, не взяли на збори на Закарпаття, змусивши тренуватись з U-19. За інформацією ЗМІ, фінальні домовленості щодо трансферу проходили на рівні президентів двох клубів.

До слова, Назаренко – вихованець Дніпра, за який і розпочав професіональну кар'єру у 2016 році. Минулого сезону провів за "спортклубівців" 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 4 асисти. Влітку 2023 року у складі збірної України U-21 став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи і допоміг "синьо-жовтим" вперше в історії пробитись на Олімпіаду. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

Як відмовитися від України та Шахтаря заради довгого рубля і опинитися в повній дупі – повчальна історія Марка Мампассі