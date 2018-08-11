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"Їхали на матч з вітерцем", – Миколаїв показав, якими жахливими дорогами доводиться добиратися на гостьові матчі

18:53 659 Читать на русском
"Їхали на матч з вітерцем", – Миколаїв показав, якими жахливими дорогами доводиться добиратися на гостьові матчі
Миколаїв / фото: ФК Миколаїв

Першлоліговий Миколаїв продемонстрував, які перешкоди потрібно пройти команді, щоб доїхати на гостьовий матч проти Інгульця, що представляє селище міського типу Петрове.

Футболісти з футбольного клубу Миколаїв з неабиякими труднощами діставались на матч четвертого туру чемпіонату України серед команд Першої ліги.

"Корабели" отримали екстримальний тур "дорогами" Кіровоградської області та, схоже, залишились дуже "задоволеними".

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"Їхали на матч з вітерцем. Інгулець, ми тебе любимо!", – написав ФК Миколаїв, додавши відео захоплюючої подорожі.

До слова, поєдинок між Інгульцем та Миколаївом відбудеться сьогодні. Початок матчу о 19 годині.

Перша ліга4 турІнгулець (Петрове)

Інгулець - Миколаїв: Субота 11 серпня 2018

Інгулець
- : -
Миколаїв
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