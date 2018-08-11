"Їхали на матч з вітерцем", – Миколаїв показав, якими жахливими дорогами доводиться добиратися на гостьові матчі

Першлоліговий Миколаїв продемонстрував, які перешкоди потрібно пройти команді, щоб доїхати на гостьовий матч проти Інгульця, що представляє селище міського типу Петрове.
Футболісти з футбольного клубу Миколаїв з неабиякими труднощами діставались на матч четвертого туру чемпіонату України серед команд Першої ліги.
"Корабели" отримали екстримальний тур "дорогами" Кіровоградської області та, схоже, залишились дуже "задоволеними".
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"Їхали на матч з вітерцем. Інгулець, ми тебе любимо!", – написав ФК Миколаїв, додавши відео захоплюючої подорожі.
До слова, поєдинок між Інгульцем та Миколаївом відбудеться сьогодні. Початок матчу о 19 годині.