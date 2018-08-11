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"Ехали на матч с ветерком", – Николаев показал, какими ужасными дорогами приходится добираться на гостевые матчи

18:56 86 Читати українською
"Ехали на матч с ветерком", – Николаев показал, какими ужасными дорогами приходится добираться на гостевые матчи
Николаев / фото ФК Николаев

Першлолиговий Николаев продемонстрировал, какие препятствия нужно пройти команде, чтобы доехать на гостевой матч против Ингульца, представляющего поселок городского типа Петрово.

Футболисты из футбольного клуба Николаев с большими трудностями добирались на матч четвертого тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

"Корабелs" получили экстремальный тур "дорогами" Кировоградской области и, похоже, остались очень "довольны".

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"Ехали на матч с ветерком. Ингулец, мы тебя любим!", – написал ФК Николаев, добавив видео увлекательного путешествия.

К слову, поединок между Ингульцем и Николаевом состоится сегодня. Начало в 19 часов.

Первая лига4 турИнгулец (Петрово)

Ингулец - Николаев: Суббота 11 августа 2018

Ингулец
- : -
Николаев
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