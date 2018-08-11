"Ехали на матч с ветерком", – Николаев показал, какими ужасными дорогами приходится добираться на гостевые матчи

Першлолиговий Николаев продемонстрировал, какие препятствия нужно пройти команде, чтобы доехать на гостевой матч против Ингульца, представляющего поселок городского типа Петрово.

Футболисты из футбольного клуба Николаев с большими трудностями добирались на матч четвертого тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

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"Ехали на матч с ветерком. Ингулец, мы тебя любим!", – написал ФК Николаев, добавив видео увлекательного путешествия.

К слову, поединок между Ингульцем и Николаевом состоится сегодня. Начало в 19 часов.