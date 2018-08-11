Перша ліга: Волинь мінімально перемогла Авангард, Агробізнес зіграв внічию з Сумами, Колос здолав Прикарпаття

Сьогодні відбулися перші матчі 4-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги.

Луцька Волинь мінімально здолала краматорський Авангард. Єдиний м'яч у зустрічі забив Денис Кожанов. До слова, Авангард був змушений грати вдесятьох після вилучення Мірошника вже на 32 хвилині першого тайму.

Відзначимо, Волинь вийшла на перше місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 12 пунктів після 4 матчів.

Матч Кобра – Гірник-Спорт не відбудеться – харківська команда може бути знята зі змагань вже сьогодні

В іншому поєдинку ігрового дня Колос з Ковалівки переміг Прикарпаття з рахунком 1:0.Гавриш влучним ударом на останніх хвилинах приніс Колосу перемогу. Цікаво, що в цьому матчі також не обійшлось без червоної картки у першому таймі. На 17 хвилині поєдинку її отримав футболіст Прикарпаття Даніщук.

В заключному поєдинку суботи зустрічались волочиський Агробізнес та Суми. Матч завершився бойовою нічиєю – 1:1. Засмутити голкіпера Сум зміг Слотюк на 30 хвилині, проте під завісу матчу Ростислав Тарануха зміг відновити паритет у матчі.

Чемпіонат України. Перша ліга, 4 тур

Авангард – Волинь – 0:1

Голи: Кожанов 32

Прикарпаття – Колос – 0:1

Голи: Гавриш 90

Суми – Агробізнес – 1:1

Голи: Слотюк, 30 – Тарануха 79