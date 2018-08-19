Екс-захисник Динамо Федорів демонстративно відвернувся від прапора Росії під час гімну перед матчем

Захисник Нижнього Новгорода Віталій Федорів відзначився неординарним вчинком перед матчем чемпіонату Росії проти Сочі.

Український захисник Віталій Федорів, який захищає кольори Нижнього Новгорода, схоже, стане "героєм" російської преси після свого вчинку перед поєдинком 7-го туру ФНЛ (перший дивізіон Росії).

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Перед початком матчу проти Сочі на стадіоні лунав гімн Росії, а всі гравці повернулись обличчям до прапора. Окрім Федоріва, який продовжив стояти обличчям до трибун, повідомляє Sport24.ru.

30-річний Федорів є вихованцем Динамо. Також виступав за Амкар, Кривбас та Олімпік. Провів 2 матчі за національну збірну України.

Нагадаємо, нещодавно скандал у Росії спровокував інший екс-гравець Динамо Євген Хачеріді, який після матчу проти Спартака в Лізі чемпіонів показав щитки у кольорах українського прапора.