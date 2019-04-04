Єзерський: Збірна України U-17 виглядала добре в усіх матчах еліт-раунду Євро-2019

Головний тренер збірної України U-17 Володимир Єзерський підбив підсумки еліт-раунду Євро-2019.

"Якщо виходити з того, з якими суперниками ми зустрічалися, то розчарування, звичайно, присутнє. Думаю, якщо б усі перебували в рівних умовах, то ми виконали б завдання. Але, перш за все, я хочу подякувати Федерації футболу України за надані умови під час підготовки до турніру, а клубам окрема подяка за підготовку футболістів, особливо це стосується Динамо, Шахтаря та Дніпра.

Збірна України U-17 поступилась Іспанії та не змогла вийти у фінальну частину Євро-2019

Повертаючись до турніру, зазначу, що збірна Косова – цікава, організована команда, однак у тактичному плані ми повністю переграли суперника. У чесній боротьбі ми поступилися тільки збірній Іспанії. Та й то, піренейці єдиний гол у матчі забили на 90-й хвилині, коли ми вже пішли ва-банк, оскільки нам потрібна була тільки перемога.

А ось у поєдинку з греками ми повністю контролювали ситуацію на полі, не кажучи вже про різницю на нашу користь у кількості гольових моментів. Ключову роль зіграв рефері, який незрозуміло з якої підстави вилучив нашого футболіста, а до цього не призначив 11-метровий у ворота греків. Більше того, навіть у більшості, крім гола, суперник практично нічого не створив біля наших воріт. "Елліни" ще й пенальті не забили. Цікаво, що і в третьому турі, коли збірна Греції зустрічалася з Косовом, у ворота косоварів був призначений пенальті, і в них також вилучили гравця", – цитує Єзерського офіційний сайт ФФУ.