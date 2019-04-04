Езерский: Сборная Украины U-17 выглядела хорошо во всех матчах элит-раунда Евро-2019

Главный тренер сборной Украины U-17 Владимир Езерский подвел итоги элит-раунда Евро-2019.

"Если исходить из того, с какими соперниками мы встречались, то разочарование, конечно, присутствует. Думаю, если бы все находились в равных условиях, то мы выполнили бы задачи. Но, прежде всего, я хочу поблагодарить Федерацию футбола Украины за предоставленные условия во время подготовки к турниру, а клубам отдельная благодарность за подготовку футболистов, особенно это касается Динамо, Шахтера и Днепра.

Сборная Украины U-17 уступила Испании и не смогла выйти в финальную часть Евро-2019

Возвращаясь к турниру, отмечу, что сборная Косово – интересная, организованная команда, однако в тактическом плане мы полностью переиграли соперника. В честной борьбе мы уступили только сборной Испании. И то, пиренейцы единственный гол в матче забили на 90-й минуте, когда мы пошли ва-банк, поскольку нам нужна была только победа.

А вот в поединке с греками мы полностью контролировали ситуацию на поле, не говоря уже о разнице в нашу пользу в количестве голевых моментов. Ключевую роль сыграл рефери, который непонятно на каком основании удалил нашего футболиста, а до этого не назначил 11-метровый в ворота греков. Более того, даже в большинстве, кроме гола, соперник практически ничего не создал у наших ворот. "Эллины" еще и пенальти не забили. Интересно, что и в третьем туре, когда сборная Греции встречалась с Косово, в ворота косоваров был назначен пенальти, и у них также удалили игрока", – цитирует Езерского официальный сайт ФФУ.