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Збірна України U-17 поступилась Іспанії та не змогла вийти у фінальну частину Євро-2019

18:11 453 Читать на русском
Збірна України U-17 поступилась Іспанії та не змогла вийти у фінальну частину Євро-2019

Збірна України U-17, на жаль, не братиме участь у фінальній частині Євро-2019.

Еліт-раунд Євро-2019 (U-17). Група 5

Україна – Іспанія – 0:1

Гол: Турр’єнтес, 90

Збірна України U-17 в меншості поступилась Греції у матчі відбору до Євро-2019

Перший тайм був за іспанцями, які створили три гольових моменти проти одного в українців. У складі "синьо-жовтих" виділявся голкіпер Руслан Нещерет, який кілька разів рятував ворота.

У другому таймі підопічні Володимира Єзерського трохи вирівняли статистику ударів, але це не врятувало збірну України. На останній хвилині зустрічі піренейці забили переможний м'яч.

Українці на цій стадії турніру завершили свої виступи на шляху до фінальної частини чемпіонату Європи.

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