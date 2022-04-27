45-річний фахівець, який зараз захищає Україну у лавах ТРО, долучився до благодійного фонду "Рух у майбутнє" й вирішив виставити на аукціон пам'ятні речі.

"Якщо у людини в серці Україна, її важко зупинити": Єзерський – про те, як зі зброєю в руках став на захист Батьківщини

"Перший лот – ігрова футболка Фабіо Каннаваро із чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 проти збірної України. На ній навіть залишилися сліди газону Volksparkstadion. Україна, хоч і програла той матч 0:3, але увійшла в історію як команда, що, дебютувавши на чемпіонатах світу, відразу дійшла до 1/4 фіналу! А збірна Італії у підсумку стала чемпіоном світу!

Того ж 2006-го Фабіо Каннаваро, не в останню чергу завдяки цьому тріумфу, отримав "Золотий м‘яч", – написав коментатор Віктор Вацко в Instagram.

Зауважимо, стартова ціна екіпірування легендарного італійця – 60 тисяч гривень, а крок – 1000 грн. Аукціон триватиме до 23:00 30 квітня.

"Іноземці не розуміють, як можна голими руками зупиняти танк": голкіпер з Гонконгу разом із Зозулею жертвує для України