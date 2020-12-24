"Цікава група. З Боснією і Герцеговиною, Фінляндією і Казахстаном буде непросто, а французів і зовсім, всі бачать фаворитами. Але я б не став квапити події.

"Перемоги над Іспанією і Швейцарією не були випадковими": Шевченко – про ЧС-2022, Лігу націй і унікальність Марадони

Головне, щоб на збірну України не впливали такі фактори, як велика кількість травмованих або хворих гравців. У найсильнішому складі "синьо-жовтим" під силу поборотися за вихід з групи", – зазначив Єзерський у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 з нами боротимуться Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина та Казахстан.

Результати жеребкування відбору ЧС-2022 – Україна постраждала через кліматичні обмеження, склад всіх груп