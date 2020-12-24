"Интересная группа. С Боснией и Герцеговиной, Финляндией и Казахстаном будет непросто, а французов и совсем, все видят фаворитами. Но я бы не стал торопить события.

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Главное, чтобы на сборную Украины не влияли такие факторы, как большое количество травмированных или больных игроков. В сильнейшем составе "сине-желтым" по силам побороться за выход из группы", – отметил Езерский в интервью Команда№1.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 с нами будут бороться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.

Результаты жеребьевки отбора ЧМ-2022 – Украина пострадала из-за климатических ограничений, состав всех групп