Євтушенко: Шапаренко після жорсткого стику став помилятись

Колишній гравець Динамо Вадим Євтушенко прокоментував гру збірної України проти Туреччини.

"Команда грала розкуто, впевнено, в першому таймі не було ніякої нервозності. Мені сподобався комбінаційний стиль команди. Також сподобалося, що нові гравці, яким було довірено місце в основному складі: Лунін, Миколенко, Макаренко, Шапаренко – дали дуже вагомий внесок грі. Діяли спокійно, впевнено, без хвилювання і помилок.

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Шкода, що Коля Шапаренко, який був одним з кращих в першому таймі, після жорсткого стику трохи засмутився, почав помилятися, отримав жовту картку. Мені здається, частково він виконував роль Марлоса. Притому, що ця позиція йому не зовсім властива. Але він дуже непогано виглядав в цій ролі.

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Ми створили досить багато моментів, але ефективність в кінцевій фазі залишала чекати кращого. Тим не менш, ми бачили, що хлопці бачать один одного, взаємодіють. У першому таймі гра виглядала гарною", – сказав Євтушенко в ефірі каналу "Футбол 2".