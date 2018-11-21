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УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ

Евтушенко: Шапаренко после жесткого стыка стал ошибаться

15:02 22 Читати українською
Евтушенко: Шапаренко после жесткого стыка стал ошибаться
Николай Шапаренко / ФФУ

Бывший игрок Динамо Вадим Евтушенко прокомментировал игру сборной Украины против Турции.

"Команда играла раскованно, уверенно, в первом тайме не было никакой нервозности. Мне понравился комбинационный стиль команды. Также понравилось, что новые игроки, которым было доверено место в основном составе: Лунин, Миколенко, Макаренко, Шапаренко – дали очень весомый вклад игре. Действовали спокойно, уверенно, без волнения и ошибок.

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Жаль, что Коля Шапаренко, который был одним из лучших в первом тайме, после жесткого стыка немного расстроился, начал ошибаться, получил желтую карточку. Мне кажется, частично он выполнял роль Марлоса. Притом, что эта позиция ему не совсем свойственна. Но он очень неплохо выглядел в этой роли.

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Мы создали достаточно много моментов, но эффективность в конечной фазе оставляла желать лучшего. Тем не менее, мы видели, что ребята видят друг друга, взаимодействуют. В первом тайме игра выглядела красивой", – сказал Евтушенко в эфире канала "Футбол 2".

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Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
Матч окончен
0 : 0
Турция
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Николай Шапаренко Николай Шапаренко Украина Украина Сборная Украины Вадим Евтушенко Вадим Евтушенко Украина - Турция
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