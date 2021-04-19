"Ла Ліга рішуче засуджує пропозицію про створення сепаратистського і елітарного європейського змагання, яке атакує принципи відкритої конкуренції і спортивних досягнень, які є важливою частиною національної та європейської футбольної екосистеми.

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Сьогодні футбольні фанати по всій Європі можуть мріяти про те, щоб їхній клуб, незалежно від його розміру, міг показати себе на змаганнях, досягти вершин і виступати на найвищому рівні європейського футболу. Ла Ліга захищає цю європейську концепцію футболу для всіх. Концепція, запропонована 12 європейськими клубами, руйнує цю мрію, закриваючи клубам двері на вершину європейського футболу та дозволяє лише небагато чим потрапити в еліту.

Нова європейська пропозиція про конкуренцію – не що інше, як егоїстичний підхід, покликаний ще більше збагатити найзаможніших. Це підірве привабливість всієї гри і зробить глибокий згубний вплив на найближче майбутнє Ла Ліги, іспанських клубів і всієї футбольної екосистеми", – йдеться у заяві на сайті Ла Ліги.

Нагадаємо, з 12-ти клубів-засновників Суперліги є одразу три представники Прімери – Реал, Барселона та Атлетіко.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі