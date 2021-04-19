"Якщо гравцям, які грають в Суперлізі, заборонять грати на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, ми створимо свій власний ЧС. Це не складно.

Учасники Суперліги не зможуть грати за збірні – Зінченко постане перед вибором напередодні Євро

Ми допоможемо футболу на всіх рівнях. Футбол – єдиний глобальний вид спорту в світі, який налічує понад 4 млрд вболівальників, і наша відповідальність як великих клубів полягає в тому, щоб задовольнити їхні побажання", – цитує Переса Complex.

Нагадаємо, напередодні футбольну спільноту шокувала новина про створення нової Суперліги для елітних клубів Європи. ФІФА заявила, що усі учасники цього новоствореного турніру будуть недопущені до Євро та ЧС.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі