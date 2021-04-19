"Ла Лига решительно осуждает предложение о создании сепаратистского и элитарного европейского соревнования, которое атакует принципы открытой конкуренции и спортивных достижений, которые являются важной частью национальной и европейской футбольной экосистемы.

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Сегодня футбольные фанаты по всей Европе могут мечтать о том, чтобы их клуб, независимо от его размера, мог показать себя на соревнованиях, достичь вершин и выступать на самом высоком уровне европейского футбола. Ла Лига защищает эту европейскую концепцию футбола для всех. Концепция, предложенная 12 европейскими клубами, разрушает эту мечту, закрывая клубам двери на вершину европейского футбола и позволяет лишь немногим попасть в элиту.

Новое европейское предложение о конкуренции – не что иное, как эгоистичный подход, призванный еще больше обогатить самых богатых. Это подорвет привлекательность всей игры и сделает глубокое пагубное влияние на ближайшее будущее Ла Лиги, испанских клубов и всей футбольной экосистемы", – говорится в заявлении на сайте Ла Лиги.

Напомним, из 12-ти клубов-основателей Суперлиги есть сразу три представителя Примеры – Реал, Барселона и Атлетико.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря