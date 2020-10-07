"У нас потроху команда омолоджується, щоб хлопці були ментально готовими до наступного відбірного циклу. Тому ми продовжуємо шукати таланти по всій країні. Наш тренерський штаб постійно працює в цьому напрямку. Я вже не раз говорив, що пишаюся тим, що наші гравці викликаються до головної команди країни. Для цього наш тренерський штаб і працює, це для нас – найбільша нагорода.

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Насамперед у грі проти Румунії ми будемо налаштовувати хлопців на свою гру, наприклад, таку, як та, що колектив продемонстрував у двох останніх поєдинках – проти збірних Данії та Фінляндії. Однак ми не забуваємо й про результат. Якщо команді вдасться виконати все те, що потрібно, то перемога не змусить на себе чекати.

Глядачі на Оболонь-Арені? Це теж для нас хороша новина. І хоча через обмеження їх буде небагато, нам ця підтримка необхідна. Збірна України постарається не засмутити своїх фанів", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

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