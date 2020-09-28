"У Динамо виступали такі зірки, що в 17 років мені було рано думати, щоб там заграти. Мені ніхто б не гарантував: доростеш до основи в Києві, на тебе зверне увагу Шевченко в збірній.

Вихованець Динамо Лісовий став гравцем московського клубу

Я розумів: в Україні починаються проблеми, а у мене є громадянство Росії. Вирішили, що доцільніше в спортивному плані перейти в російський чемпіонат. Я про це не шкодую і задоволений. Хотів грати в футбол – і граю. Мотив був тільки такий.

Навряд чи хтось може сказати, що я вчинив негарно. У мене тато росіянин, російський паспорт із народження. Я себе вважаю швидше росіянином. При цьому з великою теплотою ставлюся до України – і не бачу тут ніяких протиріч. Мені добре і там, і тут, у мене дві батьківщини: Київ і Росія.

Завжди хотів і хочу грати за збірну Росії. Поки що я гравець молодіжної збірної і пробиваюся з нею на Євро –непогано провели дві вересневі гри та йдемо першими в групі. Можливо, колись доросту до основної команди", – цитує слова Лісового Sports.ru.

Нагадаємо, Даниїл розпочинав свою футбольну кар'єру в академії київського Динамо, проте пізніше перебрався до Росії. Наразі вихованець "біло-синіх" виступає за московське Динамо.

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