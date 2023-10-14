У суботу, 14 жовтня, відбулися поєдинки відбору на Євро-2024 у групах G та H. Рахунки і огляд матчів Данія – Казахстан і Угорщина – Сербія читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація. 7-й тур

Група G

Данія – Казахстан – 3:1

Голи: Вінд, 36, Сков, 45+1, 48 – Вороговський, 58

Група H

Угорщина – Сербія – 2:1

Голи: Варга, 20, Шаллай, 34 – Павловіч, 33

У групі G Данія приймала Казахстан, намагаючись взяти реванш. Саме від цієї збірної півфіналісти Євро-2020 зазнали єдиної поразки у відборі. Казахи взагалі проводять феноменальну кваліфікацію – від тієї ж Данії команда відставала тільки на один бал, а перемога виводила на друге місце таблиці.

Рахунок вдалося відкрити тільки на 36-й хвилині. Еріксен подав штрафний, Андерсен скинув на Вінда, який прийняв м'яч і з розвороту влучно пробив. Це був перший удар у площину воріт на дві команди. Друга спроба знову стала гольовою – перед самим свистком на перерву забив Сков. Все знову було розіграно класно – Хьойлунд обіграв захисника і віддав на Дольберга, а Каспер замість удару пропустив на партнера. Той теж розібрався блискуче – 2:0 після першого тайму.

На 48-й хвилині підопічні Каспера Юлманда зняли всі питання. Затяжна позиційна атака завершилася голом Скова, який реалізував вихід на воротаря після магічного асисту Еріксена. Казахстан скоротив відставання завдяки голу Вороховського, але не більше не спромігся. 3:1 – Данія з 16-ма очками наздогнала Словенію, проте поступається за різницею голів і тому йде другою. У фінів та казахів по 12 балів, але останні мають гру в запасі.

У Будапешті зустрічалися лідери групи H – Угорщина та Сербія мали по 10 очок, але господарі зіграли на матч менше. Рахунок на 20-й хвилині відкрили саме угорці – Него увійшов у штрафний і покотив на Варгу, який пробив повз Мілінковіча-Савіча. Провал на лівому фланзі оборони сербів призвів до пропущеного м'яча.

Гості доволі швидко відігралися. Успіх приніс кутовий – захисник-гренадер Зальцбурга Страхіня Павловіч головою зрівняв рахунок. Але минула лише хвилина, як Угорщина знову вийшла вперед – Шаллай з-за меж штрафного ефектно вразив дальній кут. Серби забили класний гол на старті другого тайму, однак радість Мітровіча була марною – Тадіч, який асистував, був в офсайді. У підсумку, рахунок першого тайму став остаточним, хоча вже в доданий час Дібуш врятував господарів після удару Міленковіча. Ще раніше за угорців зіграли одразу дві стійки.

2:1 – Угорщина відірвалася від Сербії на 3 очки і має гру в запасі. Команда Марко Россі зробила вагому заявку на вихід до фінальної частини Євро – гандикап перед Чорногорією, яка йде третьою, складає вже 5 пунктів

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