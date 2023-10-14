В субботу, 14 октября, состоялись поединки отбора на Евро-2024 в группах G и H. Счета и обзор матчей Дания – Казахстан и Венгрия – Сербия читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация. 7-й тур

Группа G

Дания – Казахстан – 3:1

Голы: Винд, 36, Сков, 45+1, 48 – Вороговский, 58

Группа H

Венгрия – Сербия – 2:1

Голы: Варга, 20, Шаллай, 34 – Павлович, 33

В группе G Дания принимала Казахстан, пытаясь взять реванш. Именно от этой сборной полуфиналисты Евро-2020 потерпели единственное поражение в отборе. Казахи вообще проводят феноменальную квалификацию – от этой же Дании команда отставала только на один балл, а победа выводила на второе место таблицы.

Счет удалось открыть только на 36-й минуте. Эриксен подал штрафной, Андерсен сбросил на Винда, который принял мяч и с разворота точно пробил. Это был первый удар в створ ворот на две команды. Вторая попытка снова стала голевой – перед самым свистком на перерыв забил Сков. Все снова было разыграно классно – Хейлунд обыграл защитника и отдал на Дольберга, а Каспер вместо удара пропустил на партнера. Тот тоже разобрался блестяще – 2:0 после первого тайма.

На 48-й минуте подопечные Каспера Юлманда сняли все вопросы. Затяжная позиционная атака завершилась голом Скова, реализовавшего выход на вратаря после магического ассиста Эриксена. Казахстан сократил отставание благодаря голу Вороховского, но не больше гостей не хватило. 3:1 – Дания с 16 очками догнала Словению, однако уступает по разнице голов и поэтому идет второй. У финнов и казахов по 12 баллов, но последние имеют игру в запасе.

В Будапеште встречались лидеры группы H – Венгрия и Сербия имели по 10 очков, но хозяева сыграли на матч меньше. Счет на 20-й минуте открыли именно венгры – Него вошел в штрафную и покатил на Варгу, который пробил мимо Милинковича-Савича. Провал на левом фланге обороны сербов привел к пропущенному мячу.

Гости довольно быстро отыгрались. Успех принес угловой – защитник-гренадер Зальцбурга Страхиня Павлович головой сравнял счет. Но прошла только минута, как Венгрия снова вышла вперед – Шаллай из-за пределов штрафной эффектно поразил дальний угол. Сербы забили классный гол на старте второго тайма, однако радость Митровича была напрасной – ассистировавший Тадич был в офсайде. В итоге, счет первого тайма стал окончательным, хотя уже в добавленное время Дибуш спас хозяев после удара Миленковича. Еще раньше за венгров сыграли сразу две стойки.

2:1 – Венгрия оторвалась от Сербии на 3 очка и имеет игру в запасе. Команда Марко Росси сделала весомую заявку на выход в финальную часть Евро – гандикап перед идущей третьей Черногорией составляет уже 5 пунктов.

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