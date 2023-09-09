Азербайджан програв Бельгії в п'ятому турі відбіркових матчів до Євро-2024. Результат зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Євро-2024, відбір, 5 тур

Група F

Азербайджан – Бельгія – 0:1

Гол: Карраско, 38

В першому таймі бельгійці мали перевагу у володінні. Втім, довгий час їм не вдавалося створити небезпеку біля воріт суперника. Відкрив рахунок в матчі під кінець першої частини гри Яннік Карраско після передачі від Бакайоко.

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По перерві малюнок матчу змінився. Збірна Азербайджану намагалася відігратися і шукала підхід до воріт, які захищав Кастельс. Кілька гострих моментів Бельгія дозволила створити супернику. Для бельгійців другий тайм видався складним, а в атаці мало що вдавалося команді Тедеско. Щоб оживити гру, тренер збірної Бельгії випустив на поле Опенда. Це додало гостроти, але подвоїти свою перевагу бельгійцям так і не вдалося. М'яч, який забив Карраско, залишився єдиним в зустрічі.

В групі F підопічні Доменіко Тедеско перебувають на першій сходинці з 10 очками, випереджаючи Австрію тільки завдяки кращій різниці. Азербайджан набрав лише один бал і розташувався на останньому місці.

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