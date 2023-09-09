Азербайджан проиграл Бельгии в пятом туре отборочных матчей к Евро-2024. Результат встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Евро-2024, отбор, 5 тур

Группа F

Азербайджан – Бельгия – 0:1

Гол: Карраско, 38

В первом тайме бельгийцы имели преимущество во владении. Впрочем, долгое время им не удавалось создать опасность у ворот соперника. Открыл счет в матче под конец первой части игры Янник Карраско после передачи от Бакайоко.

Италия – Украина: поединок квалификации к Евро-2024 рассудит арбитр из Испании

После перерыва рисунок матча изменился. Сборная Азербайджана пыталась отыграться и искала подход к воротам, которые защищал Кастельс. Несколько острых моментов Бельгия позволила создать сопернику. Для бельгийцев второй тайм выдался сложным, а в атаке мало что удавалось команде Тедеско. Чтобы оживить игру, тренер сборной Бельгии выпустил на поле Опенда. Это добавило остроты, но удвоить свое преимущество бельгийцам так и не удалось. Мяч, который забил Карраско, остался единственным во встрече.

В группе F подопечные Доменико Тедеско находятся на первой строчке с 10 очками, опережая Австрию только благодаря лучшей разнице. Азербайджан набрал лишь один балл и расположился на последнем месте.

Украина U-21 проиграла Германии – неудачный дебют Мельгосы и ряд проблем перед стартом отбора на Евро