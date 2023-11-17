Казахстан та Сан-Маріно зіграли у 9-му турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація, 9-й тур

Група H

Казахстан – Сан-Маріно – 3:1

Голи: Чесноков, 19, 51, Аймбетов, 90+2 – Франчозі, 60

Казахстану була необхідна лише перемога в цьому матчі, щоб все ще боротися за пряму путівку. Сан-Маріно – аутсайдер і вже ні на що не претендує.

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Господарі поля відкрили рахунок ще в першому таймі, скориставшись одним зі своїх нечисленних моментів. Гості лише раз пробили у бік воріт суперника, але удар був дуже неточним.

По перерві Чесноков подвоїв перевагу своєї команди, забивши красиво з-за меж штрафного майданчика та оформивши дубль. Сан-Маріно вдалося реалізувати й свій момент. У другій зустрічі поспіль "біло-блакитним" вдається організувати гол у ворота свого суперника. Наприкінці матчу підопічні Адієва отримали право пробити пенальті. Аймбетов підійшов до позначки й не схибив.

Казахстан набрав 18 очок і перебуває на третій сходинці в турнірній таблиці. Данія та Словенія мають по 19 балів. Ці команди ввечері зустрінуться в очному матчі. Підопічних Адієва влаштує нічия між лідерами або перемога данців. Тоді в останньому турі перемога над Словенією гарантує Казахстану путівку на Євро-2024. Матч Словенія – Казахстан відбудеться 20 листопада.

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