Наступний чемпіонат Європи відбудеться у Німеччині в 2024 році. Жеребкування кваліфікації відбудеться цієї осені.

Євро-2024: УЄФА визначився з часом та місцем проведення жеребкування груп турніру

Тим часом УЄФА вже ухвалює рішення щодо фінального турніру, повідомляє офіційний сайт організації. Зокрема, Виконавчий комітет затвердив розклад турніру – Євро-2024 стартує 14 червня, а завершиться 14 липня. Матч-відкриття прийме Альянц Арена в Мюнхені, а фінал відбудеться у Берліні.

Також вперше на час групового етапу континентальної першості буде врахований географічний принцип. Турнір приймуть 10 стадіонів по всій Німеччині, яку умовно поділили на три регіони – Північ/Північний Схід (Берлін, Гамбург, Лейпциг), Захід (Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкірхен, Кельн) та Південь (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт). Матчі в кожній групі відбуватимуться лише в двох регіонах, що зменшить відстань для команд і вболівальників між містами-господарями.

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