Євро-2024: УЄФА визначився з часом та місцем проведення жеребкування груп турніру
13:35 - Читать на русском
Союз європейських футбольних асоціацій вже готується до проведення наступної континентальної першості.
Жеребкування відбіркового раунду Євро-2024 відбудеться 9 жовтня 2022-го, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Місцем проведення заходу стане Франкфурт. У жеребкуванні візьмуть участь 54 національні команди, які будуть розподілені по групах. Фінальна частина континетального турніру відбудеться у Німеччині.
Нагадаємо, чинним тріумфатором турніру залишається збірна Італії, яка у фіналі Євро-2020 здолала англійців.
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