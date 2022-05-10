Следующий чемпионат Европы состоится в Германии в 2024 году. Жеребьевка квалификации состоится этой осенью.

Евро-2024: УЕФА определился с временем и местом проведения жеребьевки групп турнира

Тем временем УЕФА уже принимает решение по финальному турниру, сообщает официальный сайт организации. В частности, Исполнительный комитет утвердил расписание турнира – Евро-2024 стартует 14 июня, а завершится 14 июля. Матч-открытие примет Альянц Арена в Мюнхене, а финал состоится в Берлине.

Также впервые на время группового этапа континентального первенства будет учтен географический принцип. Турнир примут 10 стадионов по всей Германии, которую условно поделили на три региона – Север/Северо-Восток (Берлин, Гамбург, Лейпциг), Запад (Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Кельн) и Юг (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт). Матчи в каждой группе будут проходить только в двух регионах, что уменьшит расстояние для команд и болельщиков между городами-хозяевами.

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