После того, как определились все участники чемпионата Европы-2024, статистические порталы подготовили интересную информацию о командах, которые принимали участие в квалификации.

Сборная Украины стала самым молодым участником Евро-2024 – средний возраст команды Реброва в квалификации составил 25 лет и 272 дня, сообщает Opta.

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Отмечается, что в квалификации только сборная Болгарии имела более юный средний возраст команды – 24 года и 278 дней. Интересно, что самым возрастным участником Евро-2024 стала Словакия – 29 лет и 264 дней, а в квалификации их немного опередила Черногория – 29 лет и 308 дней.

Напомним, сборная Украины на Евро-2024 попала в группу E, где соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

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