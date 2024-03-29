Хавбек збірної Ісландії Альберт Гудмундссон точно зможе записати собі в актив виступ у плей-офф відбору до Євро-2024.

УЄФА оприлюднив результати голосування за найкрасивіший гол плей-офф кваліфікації до Євро-2024 – ним став гол Гудмундссона у ворота збірної України. Ісландець обіграв Бражка та з лівої поцілив у нижній кут.

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Цікаво, що це не єдиний гол Альберта, який брав участь у конкурсі. Друге місце посів гол Гудмундссона Ізраїлю зі штрафного. До топ-4 потрапили також голи Неко Вільямса (Уельс) та Якуба Пьотровскі (Польща).

Зауважимо, що збірна України у вольовому стилі перемогла Ісландію (2:1) та вийшла на Євро-2024. На гол Гудмундссона результативно відповіли Циганков та Мудрик.

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