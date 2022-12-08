Євро-2024 U-19: юнацька збірна України отримала суперників у кваліфікації
Збірна України U-18 дізналася, з ким зіграє у кваліфікаційному мінітурнірі наступного року.
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування відбірного раунду Євро-2024 U-19. Юнацька збірна України (нинішня U-18), яку очолює Олег Кузнєцов, потрапила до групи 7.
Група 7
УКРАЇНА
Словаччина
Косово
Мальта
Україна була посіяна з першого кошика, тому уникла найскладніших суперників. Також нашу збірну, згідно з правилами УЄФА, розвели з білорусами, які допомагають злочинним росіянам у війні.
Кваліфікаційний мінітурнір відбудеться восени 2023 року, а фінальна стадія – влітку 2024-го. Для виходу в еліт-раунд потрібно посісти перше або друге місце у групі.
Нагадаємо, що Україна вигравала домашній Євро U-19 у 2009 році. Тоді наша збірна у фіналі переграла Англію, забивали Гармаш і Коркишко.
Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи