Збірна України U-18 дізналася, з ким зіграє у кваліфікаційному мінітурнірі наступного року.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування відбірного раунду Євро-2024 U-19. Юнацька збірна України (нинішня U-18), яку очолює Олег Кузнєцов, потрапила до групи 7.

Група 7



УКРАЇНА

Словаччина

Косово

Мальта

Україна була посіяна з першого кошика, тому уникла найскладніших суперників. Також нашу збірну, згідно з правилами УЄФА, розвели з білорусами, які допомагають злочинним росіянам у війні.

Кваліфікаційний мінітурнір відбудеться восени 2023 року, а фінальна стадія – влітку 2024-го. Для виходу в еліт-раунд потрібно посісти перше або друге місце у групі.

Нагадаємо, що Україна вигравала домашній Євро U-19 у 2009 році. Тоді наша збірна у фіналі переграла Англію, забивали Гармаш і Коркишко.

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи