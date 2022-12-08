Сборная Украины U-18 узнала, с кем сыграет в квалификационном мини-турнире в следующем году.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 U-19. Юношеская сборная Украины (нынешняя U-18), возглавляемая Олегом Кузнецовым, попала в группу 7.

Группа 7



УКРАИНА

Словакия

Косово

Мальта

Украина была посеяна из первой корзины, потому избежала самых сложных соперников. Также нашу сборную, согласно правилам УЕФА, развели с белорусами, который помогают преступным россиянам в войне.

Квалификационный мини-турнир состоится осенью 2023 года, а финальная стадия – летом 2024-го. Для выхода в элит-раунд нужно занять первое или второе место в группе.

Напомним, Украина выигрывала домашний Евро U-19 в 2009 году. Тогда наша сборная в финале обыграла Англию, забивали Гармаш и Коркишко.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2023 U-21 – соперники для Украины и другие группы