Израиль спасся от поражения против Швейцарии в матче 7-го тура квалификации на Евро-2024. Счет и обзор матча читайте на Футбол 24.

Евро-2024, квалификация. Группа I, 7 тур

Израиль – Швейцария – 1:1

Голы: Вайссман, 89 – Варгас, 36

Сборная Израиля не играла в октябре. Вооруженный конфликт в Секторе Газа потеснил все на второстепенные роли. УЕФА перенес матчи национальной команды. Вполне логичное решение, но теперь приходится проводить четыре поединка за девять дней. Марафон начался поражением от Косово, а сегодня играли против Швейцарии – одного из лидеров группы I.

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Фавориты уже на 11-й минуте должны были открыть счет, но Варгас в ближнем бою не сумел переиграть голкипера. Локальная неудача не помешала Рубену, он стал самым опасным игроком первого тайма. Впервые форвард швейцарцев забил на 22, когда сыграл на добивании после попадания Окафора в перекладину, но попутно нарушил правила. Позже Варгас выполнил все легально – открылся на дальней и точно замкнул подачу от Фернандеша. Перед перерывом была возможность оформить дубль, но вновь номинальных хозяев спас каркас ворот.

Сборная Израиля подобных моментов не имела, создавая хоть что-то только после стандартов. А еще можно вспомнить попытку Тургемана, который с дальней дистанции пытался наказать Зоммера за смелый выбор позиции. Правда, было не столь эффективно, как эффектно. Голкипер достал мяч, но он и так, вероятнее всего, шел за пределы поля. Сразу же после перерыва израильтяне принялись атаковать по-настоящему – тоже попали в перекладину, а еще претендовали на пенальти. Энтони Тейлор решил, что такая игра рукой не заслуживает наказания.

Швейцария выдержала стартовое давление и грамотно успокоила игру. Именно успокоила, а не засушила, потому что об атаках она не забыла. Амдуни красиво закручивал под дальнюю штагу – не хватило каких-нибудь сантиметров. Замечательный удар Закарии голкипер сумел перевести на угловой. Когда казалось, что игра так и кончится, Израиль забил. Банальная подача с фланга, но защитники швейцарцев сыграли очень неосторожно. Мяч добрался до Вайссмана, который с близкого расстояния переправил его в сетку.

Вместо того чтобы устроить финальный штурм, гости дали шанс Израилю. Фернандеш в начале компенсированного времени заработал прямую красную карточку, но наказать за это соперники не успели. Ничья.

Евро-2024: список команд, уже преодолевших квалификацию:

Швейцария, не удержав победный счет, упустила шанс досрочно присоединиться к командам, уже забронировавшим себе поездку в Германию на континентальное первенство. На Евро-2024 уже вышли хозяева турнира, а также Испания, Франция, Шотландия, Англия, Турция, Бельгия, Австрия и Португалия.