Євро-2020: збірна України провела найкращий відбірковий турнір у своїй історії

Національна команда України під керівництвом Андрія Шевченка увійшла в історію, продемонструвавши найкращий показник набраних очок за весь час свого існування.

Після історичної перемоги над збірною Португалії (2:1) "синьо-жовті" встановили надзвичайне досягнення – відбір на Євро-2020 став для українців найкращим за всю її історію, повідомляє УАФ. Тепер, навіть після теоретичної поразки в останньому матчі відбору проти Сербії, показник команди Андрія Шевченка становитиме 79,17% набраних очок. А у разі перемоги ця цифра сягне неймовірних 91,67%.

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Нагадаємо, останній матч відбору Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 17 листопада на виїзді проти команди Сербії. Україна очолює групу В з 19-ма очками. Слідом йдуть Португалія з 11 пунктами і Сербія з 10 очками. Обидві збірні мають гру в запасі.

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Інфографіка УАФ