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Евро-2020: сборная Украины провела лучший отборочный турнир в своей истории

17:51 79 Читати українською
Евро-2020: сборная Украины провела лучший отборочный турнир в своей истории
Сборная Украины / УАФ

Национальная команда Украины под руководством Андрея Шевченко вошла в историю, продемонстрировав лучший показатель набранных очков за все время своего существования.

После исторической победы над сборной Португалии (2:1) "сине-желтые" установили чрезвычайное достижение – отбор на Евро-2020 стал для украинцев лучшим за всю ее историю, сообщает УАФ. Теперь, даже после теоретического поражения в последнем матче отбора против Сербии, показатель команды Андрея Шевченко составит 79,17% набранных очков. А в случае победы эта цифра достигнет невероятных 91,67%.

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Напомним, последний матч отбора Евро-2020 "сине-желтые" сыграют 17 ноября на выезде против команды Сербии. Украина возглавляет группу В с 19-ю очками. Следом идут Португалия с 11 пунктами и Сербия с 10 очками. Обе сборные имеют игру в запасе.

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Инфографика УАФ

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