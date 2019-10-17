Евро-2020: сборная Украины провела лучший отборочный турнир в своей истории

Национальная команда Украины под руководством Андрея Шевченко вошла в историю, продемонстрировав лучший показатель набранных очков за все время своего существования.

После исторической победы над сборной Португалии (2:1) "сине-желтые" установили чрезвычайное достижение – отбор на Евро-2020 стал для украинцев лучшим за всю ее историю, сообщает УАФ. Теперь, даже после теоретического поражения в последнем матче отбора против Сербии, показатель команды Андрея Шевченко составит 79,17% набранных очков. А в случае победы эта цифра достигнет невероятных 91,67%.

Яремчук підірвав Росію легким тролінгом – підгоріло у фанатів, журналістів і навіть екс-форварда Динамо

Напомним, последний матч отбора Евро-2020 "сине-желтые" сыграют 17 ноября на выезде против команды Сербии. Украина возглавляет группу В с 19-ю очками. Следом идут Португалия с 11 пунктами и Сербия с 10 очками. Обе сборные имеют игру в запасе.

Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відбору

Инфографика УАФ