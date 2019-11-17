Євро-2020: збірна України провела найкращий відбірковий турнір у своїй історії

Національна команда України завершила відбір на чемпіонат Європи-2020. Підопічні Андрія Шевченка не лише вийшли з першого місця групи B, а й встановили рекорд в історії України.

Кваліфікація на Євро-2020 стала найуспішнішою в історії збірної України. Підопічні Андрія Шевченка набрали 20 очок у 8-ми матчах, вигравши 6 поєдинків та двічі зігравши унічию (з Португалією і Сербією).

Сербія – Україна – відео голів і огляд матчу

"Синьо-жовті" набрали 83,33% можливих очок – це найкращий показник за всю історію участі збірної України у відбіркових турнірах чемпіонатів світу та Європи, повідомляє Tribuna.

До цього найкращим був відбір до ЧС-2010. Тоді підопічні Олексія Михайличенка набрали 70% можливих очок. А от вдала для України кваліфікація до ЧС-2006 була навіть менш успішною – 69,44%.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини Євро-2020 пройде 30 листопада в Бухаресті.

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