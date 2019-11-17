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Євро-2020: збірна України провела найкращий відбірковий турнір у своїй історії

17 листопада 23:21 382 Читать на русском
Євро-2020: збірна України провела найкращий відбірковий турнір у своїй історії
Україна вийшла на Євро-2020 / Фейсбук Андрія Павелка

Національна команда України завершила відбір на чемпіонат Європи-2020. Підопічні Андрія Шевченка не лише вийшли з першого місця групи B, а й встановили рекорд в історії України.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

Кваліфікація на Євро-2020 стала найуспішнішою в історії збірної України. Підопічні Андрія Шевченка набрали 20 очок у 8-ми матчах, вигравши 6 поєдинків та двічі зігравши унічию (з Португалією і Сербією).

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"Синьо-жовті" набрали 83,33% можливих очок – це найкращий показник за всю історію участі збірної України у відбіркових турнірах чемпіонатів світу та Європи, повідомляє Tribuna.

До цього найкращим був відбір до ЧС-2010. Тоді підопічні Олексія Михайличенка набрали 70% можливих очок. А от вдала для України кваліфікація до ЧС-2006 була навіть менш успішною – 69,44%.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини Євро-2020 пройде 30 листопада в Бухаресті.

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