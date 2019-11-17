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Евро-2020: сборная Украины провела лучший отборочный турнир в своей истории

23:21 37 Читати українською
Евро-2020: сборная Украины провела лучший отборочный турнир в своей истории
Украина вышла на Евро-2020 / Фейсбук Андрея Павелко

Национальная команда Украины завершила отбор на чемпионат Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко не только вышли с первого места группы B, но и установили рекорд в истории Украины.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

Квалификация на Евро-2020 стала самой успешной в истории сборной Украины. Подопечные Андрея Шевченко набрали 20 очков в 8-ми матчах, выиграв 6 поединков и дважды сыграв вничью (с Португалией и Сербией).

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"Сине-желтые" набрали 83,33% возможных очков – это лучший показатель за всю историю участия сборной Украины в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы, сообщает Tribuna.

До этого лучшим был отбор к ЧМ-2010. Тогда подопечные Алексея Михайличенко набрали 70% возможных очков. А вот удачная для Украины квалификация к ЧМ-2006 была даже менее успешной – 69,44%.

Напомним, жеребьевка финальной части Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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