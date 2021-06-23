Заняття "синьо-жовтих" під керівництвом Андрія Шевченка відбувалось не у повній комплектації.

Увечері 23 червня "синьо-жовті" провели годинне тренування на арені Аркул де Тріумф. У ньому взяли участь лише 23 виконавці, інформує офіційний сайт УАФ.

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Три зірки були відсутні через різні причини. Олександр Зубков досі продовжує процес відновлення від травми, якої зазнав у зустрічі 1-го туру Євро-2020 проти Нідерландів (2:3). Руслан Маліновський та Андрій Ярмоленко отримали від тренерів дозвіл на відпочинок після насичених поєдинків групового раунду.

Після заняття збірники повернулись у готель, де спостерігали за матчами групи Е, результати яких дозволили "синьо-жовтим" вперше в історії вийти у плей-офф чемпіонату Європи.

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