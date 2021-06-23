Занятие "сине-желтых" под руководством Андрея Шевченко происходило не в полной комплектации.

Вечером 23 июня "сине-желтые" провели часовую тренировку на арене Аркул де Триумф. В ней приняли участие лишь 23 исполнителя, информирует официальный сайт УАФ.

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Три звезды отсутствовали по разным причинам. Александр Зубков до сих пор продолжает процесс восстановления от травмы, которую получил во встрече 1-го тура Евро-2020 против Нидерландов (2:3). Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко получили от тренеров разрешение на отдых после насыщенных поединков группового раунда.

После занятия сборники вернулись в гостиницу, где наблюдали за матчами группы Е, результаты которых позволили "сине-желтым" выйти впервые в своей истории в плей-офф чемпионата Европы.

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