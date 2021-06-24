Збірна України продовжить боротьбу на Євро-2020. "Синьо-жовті" стали однією з найкращих команд, які посіли треті місця у своїх групах, та вже знають опонента.

Збірна Швеції перемогла Польщу (3:2) у валідольному матчі, а Іспанія впевнено розтрощила Словаччину (5:0). Саме такі результати у групі Е задовольняли "синьо-жовтих".

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Відповідно, Україна вперше у своїй історії зіграє у плей-офф чемпіонату Європи. Наша головна команда після цього очікувала на завершення матчів квартету F, щоб дізнатись остаточного суперника на стадії 1/8 фіналу Євро-2020.

Там "синьо-жовті" зіграють зі збірною Швеції – своїми "рятівниками". Зустріч відбудеться 29 червня 2021 року в шотландському місті Глазго на стадіоні Гемпден Парк. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, груповий етап чемпіонату Європи для підопічних Андрія Шевченка стартував у Амстердамі, де вони у яскравому матчі поступилися команді Нідерландів із рахунком 2:3.

Після того делегація збірної України перебралася у Бухарест, де команда провела ще два поєдинки. Спочатку "синьо-жовті" не без проблем обіграли Північну Македонію (2:1). Відтак у останньому турі Україні було достатньо нічиєї, натомість гра завершилася мінімальною перемогою Австрії.

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