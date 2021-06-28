Євро-2020: визначились дві пари 1/4 фіналу турніру
28 червня 00:05 - Читать на русском
Завершився черговий ігровий день Євро-2020, який подарував поки найбільшу сенсацію на турнірі.
завершено
Томаш Голеш 68’
Патрік Шик 80’
68’ Томаш Голеш
80’ Патрік Шик
Збірна Чехії сенсаційно обіграла у плей-офф Нідерланди (2:0) та здобула путівку у чвертьфінал, де на них вже очікує національна команда Данії.
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У свою чергу бельгійці у важкому матчі здобули мінімальну перемогу над чинним чемпіоном турніру Португалією (1:0). У наступному раунді підопічні Мартінеса зустрінуться з Італією.
Нагадаємо, чвертьфінальні поєдинки континентальної першості відбуватимуться 2-3 липня.
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