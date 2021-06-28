Завершився черговий ігровий день Євро-2020, який подарував поки найбільшу сенсацію на турнірі.

Збірна Чехії сенсаційно обіграла у плей-офф Нідерланди (2:0) та здобула путівку у чвертьфінал, де на них вже очікує національна команда Данії.

Нідерланди – Чехія – 0:2 – відео голів і огляд матчу – головна сенсація Євро-2020

У свою чергу бельгійці у важкому матчі здобули мінімальну перемогу над чинним чемпіоном турніру Португалією (1:0). У наступному раунді підопічні Мартінеса зустрінуться з Італією.

Нагадаємо, чвертьфінальні поєдинки континентальної першості відбуватимуться 2-3 липня.

Бельгія втримала перемогу над несподіваною Португалією завдяки шедевру Азара-молодшого – Роналду вилетів з Євро-2020