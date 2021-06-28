Завершился очередной игровой день Евро-2020, который подарил пока самую большую сенсацию на турнире.

Сборная Чехии сенсационно обыграла в плей-офф Нидерланды (2:0) и завоевала путевку в четвертьфинал, где их уже ожидает национальная команда Дании.

Нидерланды – Чехия – 0:2 – видео голов и обзор матча – главная сенсация Евро-2020

В свою очередь бельгийцы в тяжелом матче одержали минимальную победу над действующим чемпионом турнира Португалией (1:0). В следующем раунде подопечные Мартинеса встретятся с Италией.

Напомним, четвертьфинальные поединки континентального первенства будут проходить 2-3 июля.

Бельгия удержала победу над неожиданной Португалией благодаря шедевру Азара-младшего – Роналду вылетел с Евро-2020