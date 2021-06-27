Збірні Нідерландів та Чехії зустрічалися в 1/8 фіналу Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Нідерланди – Чехія на "Футбол 24".

Матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи Нідерланди – Чехія розпочався о 19:00 за київським часом на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію гри.

Перший тайм поєдинку завершився без голів. Нідерланди мали більше моментів, найкращі з яких змарнували Де Лігт, ван Анхольт і Дюмфріс. У Чехії запам'ятався удар Соучека головою, проте півзахисник Вест Хема не влучив у дальній кут воріт. Зрештою, 0:0 до перерви.

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У другому таймі "помаранчеві" залишилися в меншості. Маттейс Де Лігт отримав пряму червону картку за гру рукою. Російський арбітр Сергій Карасьов спершу показав жовту, проте після перегляду відеоповтору змінив рішення.

Чехія скористалася чисельною перевагою – успіх команді Шилгави приніс стандарт. Томаш Голеш переправив м'яч у сітку. Нідерланди пішли вперед, але замість того, щоб відігратися, привезли собі другий гол. Патрік Шик після пасу Голеша зробив рахунок 2:0. Сенсація!

У чвертьфіналі суперником Чехії стане збірна Данії.