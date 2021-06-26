Головна команда Чехії зіткнулась з несподіваними проблемами під час вояжу у Будапешт.

"Локомотив" збирався вирушити на протистояння 1/8 фіналу Євро-2020 згідно з розкладом, але трапився курйоз. У літаку чехів випадково надувся гумовий трап.

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Півзахисник Алекс Крал поділився фото у своєму Twitter та оцінив епізод, пригадавши попередній досвід: "Я стикався і з затримками, і з перенесенням рейсів, і зі скасуванням під час пандемії коронавірусу. Але вперше бачу, щоб виліт затримували через те, що трап помилково надувся".

До слова, матч між Нідерландами та Чехією відбудеться вже завтра, 27 червня, на стадіоні Ференца Пушкаша у Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

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