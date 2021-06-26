Главная команда Чехии столкнулась с неожиданными проблемами во время вояжа в Будапешт.

"Локомотив" собирался отправиться на противостояние 1/8 финала Евро-2020 согласно расписанию, но случился курьез. В самолете чехов случайно надулся резиновый трап.

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Полузащитник Алекс Крал поделился фото в своем Twitter и оценил эпизод, вспомнив предыдущий опыт: "Я сталкивался и с задержками, и с переносом рейсов, и с отменой во время пандемии коронавируса. Но впервые вижу, чтобы вылет задерживали из-за того, что трап ошибочно надулся ".

К слову, матч между Нидерландами и Чехией состоится уже завтра, 27 июня, на стадионе Ференца Пушкаша в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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