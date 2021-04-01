УЄФА планує ухвалити рішення щодо збільшення заявок національних команд на фінальну частину Євро-2020 з 23-х до 25 футболістів, повідомляє The Times.

Євро-2020: УЄФА офіційно збільшив кількість замін на фінальну частину турніру

Це питання піднімалося на останніх зборах Виконкому організації і отримало схвальні відгуки.

Нагадаємо, Євро-2020 відбуватиметься з 11 червня по 11 липня. Збірна України на груповому етапі турніру позмагається з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

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