УЕФА планирует принять решение об увеличении заявки национальных команд на финальную часть Евро-2020 из 23-х до 25 человек, сообщает The Times.

Евро-2020: УЕФА официально увеличил количество замен на финальную часть турнира

Этот вопрос поднимался на последнем собрании исполкома организации и получил положительные отзывы.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповом этапе турнира поборется с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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